ИИ поможет ученым предсказывать химические реакции

Японские ученые создали ИИ-систему, которая предсказывает результаты химических реакций. Это ускорит синтез лекарств и других веществ. Традиционные методы сложны и неточны. Новая система использует машинное обучение для анализа данных по взаимодействию молекул.

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Ученые «скармливают» ИИ информацию, а затем система учится самостоятельно делать прогнозы. Разработчики подчеркнули важность совмещения знаний о химии с машинным обучением. Система обучается на данных по известным реакциям, а затем анализирует данные о новых молекулах.

ИИ предсказывает, какое вещество получится в ходе реакции. Исследователи успешно объяснили избирательность реакций для восьми молекул. На избирательность влияет как пространственное строение молекулы, так и расположение электронов.

Сочетание ИИ и знаний о химии позволит ученым разрабатывать более эффективные реакции. Это ускорит синтез лекарств и других веществ.

В дальнейшем ученые планируют сотрудничать с химиками-экспериментаторами для совершенствования технологий.