Ученые спрогнозировали, как будет развиваться наука

Как будет развиваться мировая наука в обозримом будущем с учетом мировых трендов в жизни общества? Такое исследование впервые в России провели ученые Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опросив более 400 известных российских и зарубежных ученых.

Вот основные выводы. Наука становится все более открытой, гибкой, адаптивной к изменениям. Будущее за такими организационными формами, как научно-образовательные консорциумы, виртуальные лаборатории, центры для проведения кооперативных исследований. Все это сделает науку более доступной, а распространение знаний - более свободным. По мнению большинства опрошенных, переход к "открытой науке" многократно увеличит ее отдачу от научной деятельности и пользу для общества.

Международная кооперация остается необходимым условием для развития науки вне зависимости от текущей геополитической ситуации. В этом уверены 39% российских и 54% зарубежных ученых.

Дефицит кадров будет главным барьером для развития науки

Наука будет все более сложной и дорогой. Это связано с тем, что глобальные вызовы становятся масштабными и серьезными, а значит, требуют адекватных ответов. Поэтому проекты усложняются, растет количество и состав участников, координации их взаимодействия. Более 71% респондентов называют развитие междисциплинарных исследований, размывание границ между областями науки наиболее значимыми трендами ее развития.

Все респонденты сделали акцент на использовании цифровых инструментов, которые выводят исследования на новый уровень. Они объединяют в глобальные сети оборудование, расширяют дистанционный доступ к проектам и проведению экспериментов, многократно повышают скорость обработки и анализа данных и т.д.

Будет увеличиваться финансирование науки, при этом сокращается доля государства, зато вырастет вклад предпринимательского сектора. Особенно он заинтересован в разработках, которые обещают получение прорывных результатов и масштабной инновационной ренты (искусственный интеллект, космос, инфраструктурные проекты и др.). Тем не менее государство сохранит ключевую роль в координации действий, определении научно-технологических приоритетов и повышении глобальной конкурентоспособности.

На мировом рынке труда усиливается конкуренция за таланты. Более половины опрошенных называют дефицит кадров главным барьером развития науки. Спрос на них особенно вырастет в передовых областях исследований и высокотехнологичных секторах экономики. Ведущие страны наращивают человеческий потенциал за счет подготовки высококвалифицированных национальных кадров, а также привлечения иностранных специалистов с помощью специальных визовых инструментов и адаптационных программ. Как следствие, будут все больше увеличиваться миграционные потоки ученых, инженеров и разработчиков, масштабы международной академической мобильности. Словом, охота за талантами только усилится.

Все эти мнения ведущих ученых позволяют сделать главный вывод: ответы на вызовы, которые встают перед человечеством, может найти только наука, а значит, ее роль будет возрастать, а потому она требует к себе самого серьезного внимания.