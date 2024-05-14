Что происходит в мозге лунатика. Новое исследование

У лунатиков глаза обычно открыты, и они могут взаимодействовать с окружающей средой сложным образом. Ученые называют такое поведение во время сна «парасомнией». Хотя парасомния чаще встречается у детей, примерно 2–3% взрослых испытывают это состояние регулярно.

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«Те, кто испытывает парасомнию, иногда сообщают о переживаниях, подобных сновидениям, а иногда не ощущают ничего подобного», — объясняет Франческа Сиклари из лаборатории сновидений Нидерландского института нейронаук, руководитель исследования, вышедшего в Nature Communications.

Измерить активность мозга во время эпизода лунатизма — непростая задача. Авторы нового исследования смогли спровоцировать такие эпизоды у пациентов-добровольцев в лаборатории. В первую ночь пациенты спали нормально, во вторую им не давали спать — разрешали заснуть только под утро, при этом во время входа в фазу глубокого сна пациент подвергается воздействию громкого звука. При этом у испытуемого с помощью приборов считывали мозговую активность.

В 56% случаев пациенты сообщали, что во время эпизода им снились сны и рассказывали их содержание. Часто речь шла о надвигающемся несчастье или опасности. В 19% случаев пациенты ничего не испытывали и просто просыпались и обнаруживали, что занимаются чем-то, почти как в трансе. Остальная часть сообщила, что они что-то видели, но не смогли вспомнить, что именно.

Эпизод лунатизма всегда предварялся сильным включением возбуждающей системы мозга (чаще всего в ответ на звук, но иногда и спонтанно): почти как у здоровых людей во время бодрствования. При этом части мозга, отвечающие за сознание, почти не активировались. Большинство эпизодов парасомнии начиналось внезапно и сначала характеризовались выражениями удивления и недоумения на лице, а также исследовательским поведением (открытие глаз, ориентация глаз и движения головы).

У пациентов, которые видели сны во время эпизода, активность мозга была такой же (как непосредственно перед эпизодом, так и во время него), как у здоровых людей при обычных снах. Чем сложнее было поведение лунатика, тем чаще он запоминал свои сны и тем ярче они были. У людей, которые не запоминали свои сны, во время эпизода не включалась система памяти в мозге. И у людей, которые видели сны, и у тех, кто не видел сны, во время эпизода, активировались зоны зрительной коры, отвечающие за умение находить путь, ориентироваться и совершать пространственные действия.

«Интересно, что пациенты почти никогда не упоминают звук, вызвавший эпизод парасомнии, а скорее говорят о каком-то другом типе надвигающейся опасности. Чем громче звук, тем выше вероятность, что мы спровоцируем приступ», — говорит Сиклари.

В целом, отмечается в статье, активность мозга лунатиков похожа на активность мозга практикующих осознанные сновидения. Авторы также отмечают, что, скорее всего, возбуждающие системы мозга включаются в ответ на тревожные ощущения от звука, а не на сам звук, «запуская» тревожные сновидения.