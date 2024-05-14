Диетолог назвал мифом мнение о замедлении метаболизма из-за диет

Диетолог Майкл Мосли назвал мифом мнение о замедлении метаболизма и наборе веса из-за диет.

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Мосли пояснил, что миф о наборе веса после голодных диет появился из-за эксперимента, проведенного в XX веке. В ходе него специалисты изучали влияние недостатка белка на организм и выяснили, что слишком малое его количество приводит к развитию неконтролируемого аппетита и, как следствие. к набору веса.

Диетолог пояснил, что распространено ошибочное мнение, согласно которому результаты эксперимента применимы к любым диетам.

– Более поздние исследования показали, что скорость, с которой вы теряете вес, не влияет на то, сможете вы его восстановить или нет, – пояснил специалист.

Он также добавил, что мнение о замедлении метаболизма из-за голодания является мифом. По словам Мосли, временное уменьшение количества потребляемой пищи не заставляет организм сберегать энергию и накапливать жир. Напротив, некоторые формы голодания повышают уровень норадреналина из-за снижения уровня глюкозы, что приводит к расщеплению жира. Мнение специалиста публикует Daily Mirror.