Эндокринолог объяснил связь фастфуда и газировки с грязной головой

Врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала пересмотреть свой рацион питания тем, кто вынужден чуть ли не ежедневно мыть волосы из-за того, что те быстро становятся сальными.

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Свои рекомендации Павлова подкрепляет результатами исследования ученых из Гарвардского университета, опубликованного Daily Mai, выяснивших, что ультраобработанные продукты (к ним относятся чипсы, печенье, полуфабрикаты, газировка) усиливают активность сальных желез и повышают жирность кожи головы.

Портится не только внешний вид, могут возникать такие неприятные симптомы, как зуд, раздражение кожи, а ситуация может ухудшаться вплоть до выпадения волос. К тому же регулярное употребление всех перечисленных продуктов ведет к развитию множества других различных заболеваний, что влияет на продолжительность жизни человека.

Впрочем, по мнению Павловой, справиться с тягой к вредной еде проще, чем кажется. В своем Telegram-канале она ссылается еще на одно исследование, проведенное на основе данных о питании и состоянии здоровья у почти 182 тысяч участников. По словам Павловой, было установлено, что стоит только сократить потребление сахара и жиров, и организм вскоре сам начнет тяготеть к здоровой еде, предпочитая гамбургеру свежий салат.

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