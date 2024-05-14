Эндокринолог объяснил связь фастфуда и газировки с грязной головой

Эндокринолог Павлова объяснила связь фастфуда и газировки с грязной головой
Врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала пересмотреть свой рацион питания тем, кто вынужден чуть ли не ежедневно мыть волосы из-за того, что те быстро становятся сальными.
Свои рекомендации Павлова подкрепляет результатами исследования ученых из Гарвардского университета, опубликованного Daily Mai, выяснивших, что ультраобработанные продукты (к ним относятся чипсы, печенье, полуфабрикаты, газировка) усиливают активность сальных желез и повышают жирность кожи головы.
Портится не только внешний вид, могут возникать такие неприятные симптомы, как зуд, раздражение кожи, а ситуация может ухудшаться вплоть до выпадения волос. К тому же регулярное употребление всех перечисленных продуктов ведет к развитию множества других различных заболеваний, что влияет на продолжительность жизни человека.
Впрочем, по мнению Павловой, справиться с тягой к вредной еде проще, чем кажется. В своем Telegram-канале она ссылается еще на одно исследование, проведенное на основе данных о питании и состоянии здоровья у почти 182 тысяч участников. По словам Павловой, было установлено, что стоит только сократить потребление сахара и жиров, и организм вскоре сам начнет тяготеть к здоровой еде, предпочитая гамбургеру свежий салат.
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