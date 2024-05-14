Ученые выяснили, что для продления жизни не обязательно отказываться от мяса

Ранее ученые заявили, что красное мясо относится к продуктам, которые увеличивают вероятность развития рака. Однако теперь греческие исследователи пришли к выводу, что снизить вероятность развития этого заболевания и других патологий можно, сохранив в рационе этот продукт.

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Как оказалось, для этого достаточно контролировать вес, не забывать о физических нагрузках и правильно питаться. Употребление красного мяса должно быть умеренным, а основной рацион должен состоять из фруктов и овощей, пишет Pronews.gr.

Если собюлюдать эти правила и заниматься спортом хотя бы по 3,5 часа в неделю, риск развития инфаркта снижается на 81%, инсульта - на 50%, рака - на 36%.

"Образ жизни может защитить от болезней сердца, даже если у вас высокий генетический риск", - подчеркнули исследователи.

Ранее Зухра Павлова рассказала, что между чувством одиночества, социальной изоляцией и тягой к сладкому есть прямая связь. Также она отметила, что сок краснокочанной капусты облегчает воспалительный процесс ЖКТ.