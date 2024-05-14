Стало известно, можно ли вернуть седым волосам природный цвет

Вернуть естественный цвет седым волосам невозможно, в настоящий момент никому не удавалось еще это сделать, заявил NEWS.ru завкафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд. Он подчеркнул, что изначально волосы бесцветны, они получают окрас благодарю ряду процессов в организме человека, которые с возрастом снижаются.

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"Наши волосы изначально бесцветные. Они приобретают окраску благодаря совместному действию пигмента меланина, который вырабатывают клетки-меланоциты, и фермента тирозиназы. Продуцирование и меланина, и тирозиназы с возрастом снижается. Это неизбежно ведет к появлению в волосах пустот, а значит, седины", — сказал специалист.

Гильденскиольд подчеркнул, что желание людей избавиться от седины и вернуть волосам первоначальный цвет неистребимо и на эту тему ведется множество исследований, однако не одно из них пока не увенчалось успехом. Данные о том, что цвет поседевших волос можно восстановить в случае снижения уровня стресса, распространяют псевдоученые резюмировал он.

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