Ученые выяснили, как укрепить сосуды без отказа от жирного мяса

Последние исследования показали, что снизить вероятность возникновения хронических заболеваний, в том числе со стороны сосудов и сердца, можно, придерживаясь четырех правил.

Как передает Pronews.gr со ссылкой на греческих ученых, важно контролировать вес, не забывать о физических нагрузках и правильно питаться. Причем, составляя рацион, не нужно исключать красное жирное мясо. Речь идет об умеренном употреблении этого продукта. В то время как фрукты и овощи, цельное зерно должны стать основой рациона. Еще одно правило - отсутствие вредных привычек.

Определили исследователи и количество физических нагрузок - хотя бы 3,5 часа в неделю.

В этом случае (при соблюдении четырех правил) риск развития инфаркта снижается на 81%, инсульта - на 50%, рака - на 36%.

"Образ жизни может защитить от болезней сердца, даже если у вас высокий генетический риск", - подчеркнули исследователи.

Также специалисты пришли к выводу, что физические упражнения останавливают прогрессирование атеросклероза.

"Лечебная физкультура способна стабилизировать, замедлять или даже обращать вспять прогрессирование атеросклероза", - заявили исследователи.

В любом случае при изменении диеты и планировании физических нагрузок важно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Кроме того, исследователи посетовали на то, что многие люди не придают значения качеству сна.

"Исследование, проведенное Британским биобанком с участием более 400 тысяч человек, показало, что люди, которые спали менее шести часов, независимо от всех других факторов риска, имели риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20% больше", - отметили специалисты.

Это по сравнению с теми, кто спал более продолжительное время, но не более 9 часов. Напомним, что для взрослого человека в возрасте от 18 до 64 лет оптимальная продолжительность сна составляет от 7 до 9 часов.