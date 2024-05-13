Фармкомпания Takeda вложит $2,2 млрд в разработку вакцины от болезни Альцгеймера

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical инвестирует в швейцарский стартап AC Immune $2,2 млрд для продвижения разработки вакцины от болезни Альцгеймера. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

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По его информации, генеральный директор AC Immune Андреа Пфайфер заявила, что в ходе предварительных испытаний вакцины не выявлено никаких проблем с безопасностью продукта. Однако компания не располагает данными об эффективности препарата, пока в течение следующих 12 месяцев проходят промежуточные тестирования. Она также добавила, что "профиль антител вакцины очень схож" с уже одобренными альтернативными препаратами, предназначенными для борьбы с болезнью Альцгеймера.

По данным издания, в рамках сделки AC Immune получит $100 млн сразу и $2,1 млрд дополнительно в случае успешного прохождения всех этапов клинических испытаний. Кроме того, швейцарский стартап будет претендовать на 10% роялти от продаж препарата по всему миру.

В июле 2023 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США окончательно одобрило применение разработанного японской компанией Eisai и американской Biogen препарата "Леканемаб" (коммерческое название Leqembi - прим. ТАСС), который стал первым средством, не только борющимся с симптомами болезни Альцгеймера, но и позволяющим замедлить ее развитие. Как сообщает Nikkei Asia, цена этого конкурирующего с швейцарским аналогом препарата составляет $25,6 тыс. в год, а лечение включает 38 инъекций в течение 18 месяцев. Стоимость вакцины от AC Immune не уточняется.