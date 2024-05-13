Создана молекула для надежного выявления случаев заражения вирусом Зика

Бразильские и американские молекулярные биологи создали молекулу, которая позволяет быстро и дешево выявлять большинство случаев заражения вирусом Зика и с 98-процентной вероятностью отличать их от инфекций, вызванных вирусом лихорадки денге. Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.

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"Во время вспышки вируса Зика нам приходилось проводить десятки различных тестов крови для того, чтобы подтвердить наличие инфекции. Эти проверки требуют много времени и ресурсов, что не позволяет использовать их для массовой диагностики. Поэтому мы были бы очень рады, если бы тогда нам была доступна эта молекула", - пояснила доцент Питтсбургского университета (США) Присцила Кастанья, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Созданная Кастаньей и ее коллегами молекула представляет собой короткую молекулу CZV1-1, которая похожа по своей структуре на один из элементов оболочки вируса Зика. По словам исследователей, эта часть поверхности вирусных частиц обладает уникальной структурой, которая принципиально отличается от того, как устроена оболочка вируса лихорадки денге и других похожих на него флавивирусов.

Благодаря этому, к данным молекулам присоединяются только те антитела, которые возникают в организме пациентов, зараженных вирусом Зика, что позволяет выявлять инфекцию и отличать ее от других флавивирусных заболеваний. Для этого достаточно соединить молекулы CZV1-1 с поверхностью специальных пластиковых микросфер и поместить их в изучаемый образец крови или других биожидкостей.

Работу этой системы выявления инфекции ученые проверили на двух сотнях образцов крови, которые были собраны в Бразилии во время недавних вспышек лихорадок денге и Зика, а также других флавивирусов. Эти проверки показали, что микросферы позволяют выявить свыше 82-85% случаев заражения вирусом Зика и при этом лишь в 1,8% случаев они ложно указывали на наличие данной инфекции у носителей лихорадки денге.

Подобные показатели, как отмечают Кастанья и ее коллеги, в целом сопоставимы с тем, как часто и качественно выявляют коронавирусную инфекцию экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2. В перспективе, это позволит использовать молекулу CZV1-1 для наблюдений за распространением вируса Зика, а также для оценки эффективности разрабатываемых вакцин от данного вирусного заболевания.

О лихорадке Зика

Впервые лихорадка Зика, переносчиком которой является комар Aedes aegypti, была выявлена в 1947 году в Уганде. Вспышки заболевания впоследствии регистрировались в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Последняя крупная вспышка этой болезни произошла в 2015-2016 годах в Латинской Америке, где был открыт опасный побочный эффект заражения вирусом Зика (ZIKV) - микроцефалия у детей, чьи матери заразились лихорадкой Зика во время беременности.