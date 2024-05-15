Ученые определили тип телосложения, повышающий риск развития рака толстой кишки

Форма человеческого тела может увеличить риск развития рака толстой кишки — одного из наиболее быстро растущих видов онкологии среди молодых людей. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

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Учёные обнаружили, что вероятность развития рака толстой кишки выше у высоких людей, не страдающих ожирением, но имеющих фигуру «яблоко». Риск у них выше на 12%, чем у среднестатистического человека.

Команда предполагает, что такая корреляция может быть связана с повышенным уровнем гормона роста, а также с жиром, который накапливается в одной концентрированной области вокруг кишечника.

В будущем учёные планируют провести дополнительные исследования потенциальных механизмов влияния формы тела на риск колоректального рака.