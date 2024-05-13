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Ученые из России нашли связь между дефицитом витамина В12 и возрастными и психическими заболеваниями

К такому выводу специалисты пришли в ходе тестов нового метода диагностики заболеваний.

Выявлена связь между дефицитом витамина В12 и психическими заболеваниями
© Unsplash

Предварительные результаты исследований университета "Сириус" показывают, что одной из причин возрастных заболеваний и нарушений психики в пожилом возрасте у людей может быть дефицит витамина В12.

К таким выводам ученые пришли в ходе тестов нового метода диагностики. Он основан на использовании камчатских бактерий, стало известно РИА Новости.

Наука