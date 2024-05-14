Создан наногель на базе молока, снижающий уровень алкоголя в организме

Китайские и европейские биохимики создали гидрогель на базе молока, который способен активно вбирать в себя молекулы этанола и окислять его, тем самым предотвращая накопление алкоголя в организме человека. Этот гель можно использовать для борьбы с алкогольными отравлениями, пишут исследователи в статье в журнале Nature Nanotechnology.

"Проведенные нами опыты на мышах показали, что созданный нами гидрогель снизил концентрацию алкоголя в их крови на 55% за пять часов после ввода наноматериала в организм животных. Это защитило их от алкогольного отравления, повреждения печени и накопления токсичных молекул уксусного альдегида в их кровотоке", - говорится в исследовании.

Этот гидрогель был разработан группой китайских и европейских биохимиков под руководством профессора Федерального технологического института в Цюрихе Раффаэле Мецценги. Он представляет собой наноструктурированный материал, который состоит из молекул бета-лактоглобулина, одного из основных белков молочной сыворотки, внутрь которого внедрили небольшое число наночастиц золота и ионов железа.

Эти атомы биохимики расположили внутри нитей бета-лактоглобулина таким образом, что они формируют близкий аналог ключевой части растительного фермента HRP, способного окислять молекулы спирта и превращать их в нетоксичные для организма соединения. Это позволяет гидрогелю на базе бета-лактоглобулина не только вбирать в себя молекулы этилового спирта, но и нейтрализовать их, что позволяет очищать при его помощи организм человека от алкоголя.

Работу этого наноматериала проверили в опытах на мышах, пристрастившихся к употреблению алкоголя. Исследователи ввели гидрогель в пищеварительную систему грызунов и проследили за тем, как его появление влияло на концентрацию этанола в кровотоке мышей после употребление очередной порции спиртного. Также исследователи проанализировали то, как созданная ими структура влияла на поведение мышей.

Проведенные опыты показали, что гидрогель не только очищал организм грызунов от этанола, но и нейтрализовал токсичные молекулы ацетальдегида, которые накапливаются в организме при злоупотреблении спиртным. Это защитило кишечник и печень мышей от повреждений, а также значительно улучшило их координацию движений и память. Это делает данный наноматериал особенно перспективным средством для борьбы с алкогольными отравлениями, подытожили специалисты.