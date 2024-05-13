Исследование показало, что внешность ребенка зависит не только от генетики

В ходе своего исследования ученые анализировали рост мышей, лягушек и человеческих эмбрионов, чтобы понять, как клетки взаимодействуют друг с другом в процессе роста. Они отметили, что при увеличении внешнего гидростатического давления на клеточные сигнальные пути нейронных клеток оказывается негативное воздействие.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что развитие тканей при подобном давлении затруднено, что увеличивает риск возникновения дефектов черепно-лицевого скелета. Эти аномалии, как считают ученые, обусловлены как генетическими, так и окружающими факторами, включая поступление питательных веществ к эмбриону.

Хотя причины повышенного давления внутри утробы матери не были конкретно изучены, результаты исследования дают понимание о том, как механические факторы могут влиять на развитие эмбриона. Это важное открытие, поскольку оно расширяет представление о том, как формируются организмы, и позволяет понять роль молекулярных сигналов на самых ранних стадиях развития.

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