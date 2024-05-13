Ученые рассказали, какие продукты повышают риск развития агрессивного рака

Эти продукты, как отмечают авторы, часто присутствуют в рационе большинства людей. Исследование подтвердило, что употребление пищи с высокой степенью обработки связано с повышением риска серьезных осложнений и увеличением вероятности преждевременной смерти до 50%.

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Основной акцент исследования сделан на патологических состояниях, связанных с постоянным потреблением вредной пищи, что увеличивает вероятность развития нескольких агрессивных форм рака, включая рак желудка, кишечника, а также, возможно, рак поджелудочной железы и печени.

Ученые подчеркивают, что эти продукты, лишенные пищевой ценности, обычно содержат большое количество сахара и соли, а также добавки, делающие их вкусовые и цветовые характеристики более привлекательными.

Среди рекомендаций экспертов - полное исключение из рациона фастфуда, газированных напитков, сладостей, продуктов длительного хранения и маргарина. Они также призывают ограничить потребление продуктов с высокой степенью обработки и увеличить потребление необработанных продуктов для компенсации вредного воздействия.

Кроме того, ученые обратили внимание на вредное влияние высокого уровня холестерина, который может привести к различным заболеваниям и преждевременному старению организма. Кардиологи рекомендуют контролировать потребление продуктов с избыточным содержанием сахара и сосредоточиться на здоровом питании как наиболее эффективном способе снижения рисков для здоровья.

Ранее стоматолог указала на первые симптомы рака полости рта. Также ученые заявили, что колбасы опаснее сахара и жира.