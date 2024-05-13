Йога улучшает сердечную функцию, выяснили ученые

Ученые из Академии высшего образования Манипал (Индия) обнаружили, что дыхательные и направленные на расслабление практики йоги могут облегчить симптомы сердечной недостаточности. Результаты исследования представлены на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) под названием «Сердечная недостаточность 2024».

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В исследовании приняли участие 85 человек с сердечной недостаточностью. Сердечная недостаточность — это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, приводящая к нарушению кровоснабжения органов в соответствии с потребностями организма.

Средний возраст испытуемых составил 49 лет. Большинство (82%) были мужчинами. Ученые разделили участников на две группы — 45 добровольцев были определены в контрольную группу, а другие 40 вошли в экспериментальную. На протяжении шести месяцев вторая группа еженедельно выполняла 50-минутные тренировки, включающиеся в себя дыхательные и релаксационные практики (относящиеся к пранаяма йоге). Отмечается, что все участники продолжали принимать препараты для лечения сердечной недостаточности на протяжении всего исследования.

До, через шесть месяцев и через один год после начала эксперимента исследователи оценивали структуру и функцию сердца в экспериментальной и контрольной группе с помощью эхокардиографии. Измерения включали способность сердца перекачивать кровь (фракцию выброса левого желудочка) и оценку функции правого желудочка. Ученые также фиксировали кровяное давление, частоту сердечных сокращений, вес и индекс массы тела испытуемых.

Результаты показали, что участники, которые занимались йогой, продемонстрировали существенные улучшения по всем показателям через шесть месяцев и один год по сравнению с исходным уровнем. Также у испытуемых из второй группы улучшилась способность выполнять повседневные действия, требующие физической выносливости (ходьба, подъем по лестнице).

Ученые отметили, что, несмотря на очевидную пользу йоги, людям с сердечной недостаточностью нужно проконсультироваться с врачом перед началом занятий, а затем пройти обучение у опытного инструктора. По словам исследователей, такой метод вспомогательной терапии лучше всего подходит пациентам с нетяжелыми симптомами заболевания.