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ESC: йога может облегчить симптомы сердечной недостаточности

Ученые из Академии высшего образования Манипал (Индия) обнаружили, что дыхательные и направленные на расслабление практики йоги могут облегчить симптомы сердечной недостаточности. Результаты исследования представлены на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) под названием «Сердечная недостаточность 2024».

Йога улучшает сердечную функцию, выяснили ученые
© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 85 человек с сердечной недостаточностью. Сердечная недостаточность — это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, приводящая к нарушению кровоснабжения органов в соответствии с потребностями организма.

Средний возраст испытуемых составил 49 лет. Большинство (82%) были мужчинами. Ученые разделили участников на две группы — 45 добровольцев были определены в контрольную группу, а другие 40 вошли в экспериментальную. На протяжении шести месяцев вторая группа еженедельно выполняла 50-минутные тренировки, включающиеся в себя дыхательные и релаксационные практики (относящиеся к пранаяма йоге). Отмечается, что все участники продолжали принимать препараты для лечения сердечной недостаточности на протяжении всего исследования.

До, через шесть месяцев и через один год после начала эксперимента исследователи оценивали структуру и функцию сердца в экспериментальной и контрольной группе с помощью эхокардиографии. Измерения включали способность сердца перекачивать кровь (фракцию выброса левого желудочка) и оценку функции правого желудочка. Ученые также фиксировали кровяное давление, частоту сердечных сокращений, вес и индекс массы тела испытуемых.

Результаты показали, что участники, которые занимались йогой, продемонстрировали существенные улучшения по всем показателям через шесть месяцев и один год по сравнению с исходным уровнем. Также у испытуемых из второй группы улучшилась способность выполнять повседневные действия, требующие физической выносливости (ходьба, подъем по лестнице).

Ученые отметили, что, несмотря на очевидную пользу йоги, людям с сердечной недостаточностью нужно проконсультироваться с врачом перед началом занятий, а затем пройти обучение у опытного инструктора. По словам исследователей, такой метод вспомогательной терапии лучше всего подходит пациентам с нетяжелыми симптомами заболевания.

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