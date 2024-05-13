Какая диета полезна для печени

Один из режимов интервального голодания принёс помог защитить печень от воспаления. Это режим 5:2, когда люди едят пять дней и отказываются от пищи в течение двух суток.

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В рамках нового исследования учёные из Немецкого онкологического исследовательского центра (DKFZ) и Тюбингенского университета выяснили, как интервальное голодание влияет на неалкогольную жировую болезнь печени.

Специалисты давали мышам диету западного типа с большим количеством жиров и сахаров в течение 32 недель. Это привело к развитию у них неалкогольной жировой болезни печени. Далее одна часть животных оставалась на этом питании, а другую перевели на режим прерывистого голодания 5:2.

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Оказалось, что группа, которая была на интервальном голодании, не набрала вес, а также продемонстрировала меньше симптомов болезни печени. Ещё у мышей был ниже уровень биомаркеров, указывающих на повреждение печени. Учёные пришли к выводу, что интервальное голодание 5:2 способствовало устойчивости животных к развитию неалкогольной жировой болезни печени.

Белками, которые отвечают за защитную функцию голодания, оказались PPAR-alpha и PCK1.

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