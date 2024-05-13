Развеян популярный миф о наборе веса после отказа от курения

Ученые из университетов Лафборо и Лестера (Великобритания) установили, что набор веса после отказа от сигарет связан с плохими пищевыми привычками (злоупотреблением сахаром, солью и жареными блюдами), а не с самим фактом прекращения курения. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO), который проходит в Италии с 12 по 15 мая.

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В ходе научной работы были проанализированы данные о 83 тысячах взрослых людей. Участники были разделены на две группы в зависимости от статуса курения. В первую группу вошли 6454 взрослых испытуемых с индексом массы тела 26, средний возраст которых составил 40 лет. Они были определены как курящие. Вторая группа (некурящие) состояла из 77 327 добровольцев со средним возрастом 44 года. Индекс массы тела участников составил 25,7.

Все участники заполнили анкеты с вопросами об их возрасте, поле, социально-экономическом статусе и статусе курения, а также об их обычном и «диетическом» рационе питания.

После проведения всех дополнительных корректировок данных ученые обнаружили, что курильщики в два раза чаще пропускали приемы пищи и на 50% чаще проводили без еды более трех часов в дневное время по сравнению с некурящими. Также курящие в целом ели меньше, на 35% реже перекусывали между приемами пищи, нечасто употребляли пищу в качестве награды или от скуки.

Исследователи также выяснили, что, по сравнению с некурящими, курильщики на 8-13% реже ели сладкое между приемами пищи и на десерт, отдавая предпочтение жареным блюдам. Однако вторые добавляли соль и сахар в готовые блюда на 70% и 36% чаще.

Ученые предположили, что набор веса после отказа от курения может быть обоснован не увеличением количества потребляемой еды и самим фактом прекращения курения, а нездоровыми пищевыми привычками. По мнению исследователей, именно злоупотребление жареной пищей, солью и сахаром приводит к появлению лишних килограммов.