Ученые стали на шаг ближе к изобретению метода лечения гепатита В

Ученые Университета Рокфеллера стали на шаг ближе к изобретению способа искоренения вируса гепатита В. Так, они нашли слабое место в механизме размножения вируса.

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Как говорится в Cell, сегодня вирус гепатита В сдерживают методом ингибирования белка полимеразы (pol) вируса. Но при этом полностью уничтожить вирус в организме человека не получается.

Однако ученые узнали, что в функционировании белка pol ключевую роль играет наличие аминокислот пролина в конце белковой цепочки.

Несколько таких аминокислот подряд могут на время заблокировать синтез белка, что позволяет pol правильно свернуться и связаться с «родительской» РНК. В последующем происходит обратная транскрипция, а использование белком «родительского» РНК снижает вероятность того, что во время транскрипции «получится» дефектная РНК.

Но ученые считают, что при нарушении этого процесса можно ослабить вирус и остановить его размножение. В последующем этот метод позволит полностью уничтожить вирус в организме человека, надеются они.

Ранее ученые рассказали о новом исследовании, которое доказывает, что воздействие света может улучшить зрение. Также они нашли связь между ухудшением зрения и деменцией.