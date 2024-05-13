Ученые рассказали о методе улучшения зрения с помощью света

Ученые рассказали о новом исследовании, которое доказывает, что воздействие света может улучшить зрение. Так, авторами эксперимента стали ученые из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона.

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Они узнали, что регулярное наблюдение за красным глубоким светом может значительно повысить зрение даже в пожилом возрасте. Правда, для этого нужно смотреть на красный свет с длиной волны в 670 нанометров. Достаточно проводить эту «процедуру» раз в неделю по утрам в течение трех минут.

Как оказалось, красный свет благотворно действует на митохондрии фоторецепторных клеток, подзаряжая их.

Если соблюдать эти условия, зрение улучшается на 17%, удается. Но эффект сохраняется всего на неделю, поэтому процедуру рекомендуют проводить регулярно.

Напомним, что ранее окулисты назвали мифом информацию о пользе зарядки для глаз. А нутрициолог Мравцева посоветовала в сезон ОРВИ есть меньше продуктов, способствующих воспалению.