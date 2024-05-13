Ученые рассказали о методе улучшения зрения с помощью света

Ученые из Лондона рассказали о методе улучшения зрения с помощью света
Ученые рассказали о новом исследовании, которое доказывает, что воздействие света может улучшить зрение. Так, авторами эксперимента стали ученые из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона.
Они узнали, что регулярное наблюдение за красным глубоким светом может значительно повысить зрение даже в пожилом возрасте. Правда, для этого нужно смотреть на красный свет с длиной волны в 670 нанометров. Достаточно проводить эту «процедуру» раз в неделю по утрам в течение трех минут.
Как оказалось, красный свет благотворно действует на митохондрии фоторецепторных клеток, подзаряжая их.
Если соблюдать эти условия, зрение улучшается на 17%, удается. Но эффект сохраняется всего на неделю, поэтому процедуру рекомендуют проводить регулярно.
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