Употребление вейпов приводит к проблемам с зачатием

Врач-эндокринолог центра МГУ, д.м.н. Зухра Павлова рассказала об этом в своём телеграм-канале. Причём, курение вейпов негативно влияет на фертильность как у женщин, так и у мужчин.

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Врач объяснила, что у курящих вейпы женщин происходит постепенное снижение уровня антимюллерова гормона (АМГ). Это маркер фертильности, указывающий на количество яйцеклеток. Эндокринолог делает отсылку к исследованию, которое было проведено с анализом данных 325 тысяч женщин, большинство из которых ещё не достигли возраста 30 лет.

Будущим мамам настоятельно рекомендуется отказаться от электронных сигарет, чтобы не увеличивать риски проблем с беременностью.

При этом, курение вейпов влияет и на фертильность мужчин. Так, в 2020 году публиковались результаты исследования, указывающие, что употребление электронных сигарет снижает количество сперматозоидов, а химические вещества, входящие в состав ароматизаторов, могут замедлять сперматозоиды.