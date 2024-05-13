Ученые заявили, что колбасы опаснее сахара и жира

Ученые назвали популярный продукт, который вреднее сахара и жиров. Согласно заявлению, сделанному специалистами Гарвардской школы общественного здравоохранения, это колбасы.

Они содержат в себе не только канцерогены и амортизаторы, но и относятся к ультраобработанным продуктам. Злоупотребление колбасой ведет к ожирению, болезням сердца, диабету и раку кишечника, предупредили эксперты.

Напомним, ранее эндокринолог Елена Медведева подтвердила выводы ученых и рекомендовала отказаться от колбасных изделий, чтобы сохранить здоровье.

В то же время диетолог, эндокринолог Ольга Чухачева также рекомендовала ограничить употребление колбасы, сала и сливочного масла. По ее словам дневная норма сала, колбасы или сливочного масла составляет не более большого пальца.

Также ученые нашли связь между глаукомой и фастфудом. По мнению авторов исследования, проведенного сотрудниками Гарвардского университета, ультраобработанные продукты, которые признаны вредными в целом для всего организма, также вредят здоровью глаз.