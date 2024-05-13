Ученые перечислили возможные последствия магнитных бурь

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН поделились прогнозами о возможных последствиях сильных магнитных бурь. Об этом пишет baikal24.ru.

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В настоящее время на Земле наблюдается интенсивная буря, вызванная облаками солнечной плазмы.

Ученые отметили, что каждый человек может почувствовать негативное воздействие магнитной бури на свое самочувствие, однако последствия для каждого индивидуальны. Кроме того, бури могут вызывать проблемы со стабильностью напряжения в электросетях, нарушать работу энергосистем и приводить к отключению защитных систем.

Космические аппараты на орбите Земли также подвержены риску. Их системы навигации и ориентации могут перестать функционировать. В случае сильных магнитных бурь даже трансформаторы могут быть повреждены.

До этого сообщалось, что сильная магнитная буря 11 мая вызвала лишь незначительные сбои в работе электроэнергетической сети, системах связи и спутников.