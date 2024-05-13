Ученые выяснили, почему возникает новая форма болезни Альцгеймера

По данным журнала Nature Medicine, болезнь Альцгеймера — особый тип деменции, связанный с потерей клеток головного мозга. При этом набор двойной набор генов APOE4 от матери и отца лишь увеличивают риск данного заболевания. Также исследователи отметили нехарактерные симптомы данной разновидности болезни Альцгеймера.

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На основании анализа образцов ткани мозга 3 000 умерших пациентов и 10 000 биомаркеров живых стало ясно, что 800 человек имели копии аллеля APOE4. Все эти люди к 65 годам имели в мозговой жидкости высокую концентрацию белка амилоида. Последний непосредственно связан с развитием Альцгеймера. Частота заболеваний при наличии двойного набора аллеля APOE4 равна 15-20%.

Таким образом, данная особенность является не фактором риска, а причиной болезни, отметили ученые.

Ранее стало известно, что эксперты предупреждают, что множество обычных привычек могут способствовать развитию деменции.