Ученые создали искусственные имитаторы тромбоцитов

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, описывает разработку в области биомедицинской инженерии — синтетические тромбоцитоподобные частицы (PLP). Эта инновация способна значительно улучшить лечение травм и хирургическую практику.

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Исследовательская группа, возглавляемая Эшли Брауном и включающая Эндрю Лайона из Университета Чепмена, устранила критический пробел в лечении неконтролируемых кровотечений. Традиционные переливания тромбоцитов, которые часто требуются пациентам с травмами, имеют свои ограничения. Синтетические PLP предлагают многообещающую альтернативу.

Эти сконструированные частицы имитируют естественные тромбоциты. Они перемещаются по кровотоку, попадают в места травм и способствуют свертыванию крови. Кроме того, они способствуют заживлению ран.

Обширные испытания на крупных животных моделях продемонстрировали эффективность и безопасность PLP в различных сценариях. Они хорошо переносились и показали скорость заживления, сопоставимую с традиционными переливаниями тромбоцитов. Другой ключевой находкой стал уникальный путь выведения частиц — они выводятся через почки. Это дает значительное преимущество в плане безопасности по сравнению с другими инъекционными биоматериалами.

Положительные результаты заложили основу для дальнейших разработок, конечной целью которых является применение на людях.

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