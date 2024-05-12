Ученые выяснили, что огнестойкие материалы в автомобиле наносят вред легким

Воздух внутри новых автомобилей, долгое время стоящих в пробках, может накапливать канцерогены в виде огнестойких химикатов, которые в основном воздействуют на легкие, что делает их потенциально опасными.

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Согласно работе ученых, опубликованной в журнале Environmental Science and Technology, опасные антипирены были обнаружены в интерьерах автомобилей, выпущенных с 2015 года. С тех пор производители начали использовать эти вещества в материалах отделки салона.

Основная причина появления антипиренов в пене сидений и других материалах — новые стандарты горючести, направленные на повышение огнестойкости интерьеров автомобилей. По этой причине производители обрабатывают интерьеры специальными пенами TCIPP.

В частности, в протестированных автомобилях содержалось химическое вещество под названием трис-фосфат. Различные варианты этого антипирена входят в список канцерогенов, утвержденный Национальной токсикологической программой США, начиная с 2020 года.

Стояние в пробках замедляет обновление воздуха в автомобиле. С другой стороны, повышенная температура увеличивает количество химических выбросов. По мнению ученых, нахождение человека в такой кабине более одного часа в день представляет серьезную опасность для здоровья