Перечислены симптомы, которые могут предсказать деменцию

Нарушение зрения может быть одним из самых ранних признаков снижения когнитивных функций. Учёные из Университета Лафборо проверили, можно ли прогнозировать риск развития деменции по скорости визуальной обработки. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Авторы использовали данные 8623 участников. Скорость зрительной обработки определялась в начале эксперимента с помощью так называемого теста зрительной чувствительности (VST). В ходе теста добровольцы должны были нажимать кнопку, как только видели на экране, что в поле движущихся точек формируется треугольник.

Эксперты сравнили результаты теста с вероятностью развития деменции: к концу исследования у 537 участников диагностировали это заболевание.

Анализ данных показал, что у людей с более низкими показателями скорости визуальной обработки значительно чаще диагностируется деменция в будущем.