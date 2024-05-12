Жизнь на съемной квартире: как она на самом деле влияет на человека

Недавно проведенное исследование ученых из Университета Эссекса и Университета Аделаиды показало, что снимающие квартиры люди стареют быстрее, чем собственники жилья, безработные или даже курильщики. Интересно, почему так происходит?

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Метилирование ДНК

Исследователи проанализировали данные почти полутора тысяч человек, изучили их медицинские карты и образцы крови. Анализы показали, что кровь арендаторов отличается от крови собственников жилья по степени метилирования ДНК. Метилирование ДНК — это процесс, в результате которого некоторые гены становятся более активными, а другие — пассивными. Эти эпигенетические изменения влияют на работу генов и их экспрессию.

Пассивные гены

Активные гены синтезируют белки, которые вызывают физиологические реакции в организме, в то время как пассивные гены не синтезируют ничего. Исследование показало, что у арендаторов наблюдается большее количество пассивных генов, что может приводить к нарушению работы организма и ускорению процесса старения.

Постоянный стресс

Ученые предполагают, что постоянный стресс, связанный с оплатой аренды, может быть одной из причин эпигенетических изменений. Люди, снимающие квартиры, часто испытывают финансовые трудности и нестабильность в жилищных условиях. Это может вызывать хронический стресс, который влияет на работу генов и ускоряет процесс старения.

Однако, есть и хорошие новости. Исследование также показало, что процесс старения можно замедлить. Регулярные физические нагрузки и правильное питание могут помочь замедлить старение. Эти выводы подтверждаются результатами экспериментов. Так что ученые советуют арендаторам жилья чаще проявлять физическую активность.