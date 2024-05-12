Жизнь на съемной квартире: как она на самом деле влияет на человека
Недавно проведенное исследование ученых из Университета Эссекса и Университета Аделаиды показало, что снимающие квартиры люди стареют быстрее, чем собственники жилья, безработные или даже курильщики. Интересно, почему так происходит?
Метилирование ДНК
Исследователи проанализировали данные почти полутора тысяч человек, изучили их медицинские карты и образцы крови. Анализы показали, что кровь арендаторов отличается от крови собственников жилья по степени метилирования ДНК. Метилирование ДНК — это процесс, в результате которого некоторые гены становятся более активными, а другие — пассивными. Эти эпигенетические изменения влияют на работу генов и их экспрессию.
Пассивные гены
Активные гены синтезируют белки, которые вызывают физиологические реакции в организме, в то время как пассивные гены не синтезируют ничего. Исследование показало, что у арендаторов наблюдается большее количество пассивных генов, что может приводить к нарушению работы организма и ускорению процесса старения.
Постоянный стресс
Ученые предполагают, что постоянный стресс, связанный с оплатой аренды, может быть одной из причин эпигенетических изменений. Люди, снимающие квартиры, часто испытывают финансовые трудности и нестабильность в жилищных условиях. Это может вызывать хронический стресс, который влияет на работу генов и ускоряет процесс старения.
Однако, есть и хорошие новости. Исследование также показало, что процесс старения можно замедлить. Регулярные физические нагрузки и правильное питание могут помочь замедлить старение. Эти выводы подтверждаются результатами экспериментов. Так что ученые советуют арендаторам жилья чаще проявлять физическую активность.