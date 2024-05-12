Люди с какой группой крови считаются самыми красивыми

Специалисты в результате исследования установили, что люди с определенной группой крови имеют уникальные характеристики.

© Unsplash

Выяснилось, что люди с первой группой крови считаются привлекательными и обаятельными, тогда как представители второй группы крови характеризуются больше харизмой и разносторонними талантами.

Люди с третьей группой крови отличаются своим трудолюбием, чувствительностью и нежностью. А обладатели четвертой группы крови более романтичные и целеустремленные.

Также установлено, что люди с первой группой крови, как правило, имеют сильное стремление к накоплению богатства, с третьей группой крови – обычно финансово благополучные, а с четвертой группой – живут дольше из-за сильного иммунитета.

А вот самый низкий иммунитет демонстрировали обладатели второй группы крови.