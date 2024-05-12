Врач рассказал о первом чувстве, которое люди теряют перед смертью

Последние несколько дней перед смертью характеризуются фазой, известной как «активное умирание». По словам Джеймса Халленбека, эксперта по уходу в конце жизни из Стэнфордского университета, на этом этапе с определённой последовательностью теряются чувства и желания.

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Врачи обнаружили, что первое чувство, которое пропадает за несколько часов до смерти, это голод.

"Сначала теряется чувство голода, а затем жажды. Далее следует речь, а потом и зрение. Последними чувствами, которые пропадают перед смертью, обычно являются слух и осязание."

Некоторые люди, находящиеся на грани смерти, могут видеть яркий свет. Как пояснил Дэвид Ховда из Исследовательского центра травм головного мозга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в этот момент мозг начинает жертвовать областями, которые менее важны для выживания.