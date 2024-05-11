Найден способ оценить шансы на самоизлечение аллергии

Изменение уровня особых антител позволяет определить вероятность того, что ребенок перерастет аллергию на арахис. Это показало исследование, опубликованное в журнале Allergy.

Известно, что аллергия у детей, в то числе тяжелая, может пройти с возрастом. В новом исследовании впервые использовали антитела для оценки шансов на разрешение аллергии.

В исследовании приняли участие 156 младенцев из Мельбурна с подтвержденной аллергией на арахис. Их обследовали в возрасте четырех, шести и десяти лет.

Аллергия на арахис прошла у трети детей к 10 годам, причем почти у всех, кто перерос аллергию, это произошло в четыре-шесть лет. Чаще аллергия проходила у детей с зарегистрированным снижением уровня антител sIgG4 и sIgE. Повышение или сохранение их уровня было связано с продолжающейся аллергией.

Ученые отметили, что изменение уровня антител не позволяет предсказать, у кого гарантированно пройдет аллергия. Но в будущем антитела могут стать биомаркерами для выявления детей, которым требуется более тщательное наблюдение врачей.

По данным других исследований, аллергией в Австралии страдают 40% детей младшего школьного возраста, а у трети детей наблюдаются множественные аллергии.