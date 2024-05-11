Ученые объяснили, почему нужно использовать затемненные шторы во время сна

Сон даже с небольшим источником света может нанести вред организму. Согласно исследованию, он повышает уровень сахара в крови и увеличивает частоту сердечных сокращений.

© Чемпионат.com

В течение двух ночей учёные в лаборатории отслеживали сон 20 здоровых участников в возрасте от 20 лет. В первую ночь в комнате, в которой они спали, было настолько темно, что, по мнению исследователей, с открытыми глазами было бы невозможно что-либо разглядеть. Во время сна авторы измеряли дыхание, частоту сердечных сокращений, ЭКГ и уровень мелатонина.

На второй вечер часть добровольцев оставались в темноте, а другие подвергались воздействию тусклого источника света, похожего на светящий в окно уличный фонарь. Выяснилось, что даже слабый источник света оказывал негативное воздействие на участников, приводя к дефициту фаз глубокого и быстрого сна. Уровень мелатонина остался неизменным, но частота сердечных сокращений и резистентность к инсулину увеличились.

Для здорового сна специалисты рекомендуют выключать весь свет и использовать затемнённые шторы.