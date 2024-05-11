Китайские ученые научились прогнозировать вспышку лихорадки денге

Соответствующий вывод сделали ученые из Китая. Они сделали анализ климатических моделей и данных о случаях денге, выявленных в 46 странах Юго-Восточной Азии и Америки, и установили связь между ними.

Ученые выявили, что главным фактором распространения лихорадки денге и в Северном, и в Южном полушариях могут быть температурные аномалии поверхности моря в тропической части Индийского океана.

Взяв за основу полученные данные, учеными была разработана модель GCE (Global Change and Epidemic model), с помощью которой можно предсказать предстоящую эпидемию денге гораздо раньше, чем с помощью других моделей.

Ранее дать прогноз по вспышке можно было не ранее чем за три месяца, то благодаря открытию китайских ученых, срок прогноза увеличился до девяти месяцев.