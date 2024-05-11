В какое время суток стоит тренироваться людям с лишним весом

Учёные из Сиднейского университета обнаружили, что есть определённый отрезок времени, когда занятия спортом для людей с избыточным весом проходят наиболее эффективно. Их выводы опубликованы в журнале Diabetes Care.

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В рамках исследования авторы наблюдали за 30 000 участниками в течение восьми лет. Оказалось, что физическая активность с 18:00 до полуночи больше всего подходит людям, страдающих ожирением. Тренировки именно в это время снижают риск преждевременной смерти и, в частности, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Упражнения ни в коем случае не являются единственным решением кризиса ожирения, но это исследование действительно предполагает, что люди, которые планируют свою деятельность в определённое время дня, могут компенсировать некоторые из этих рисков для здоровья.