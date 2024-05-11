Обнаружены смертоносные «бактерии-вампиры», которые охотятся на человеческую кровь

Учёные из Университета штата Вашингтон сделали довольно поразительное открытие: они обнаружили смертоносные «бактерии-вампиры», которые охотятся на человеческую кровь. Их исследование опубликовано в журнале eLife.

В статье говорится, что бактерии притягиваются к жидкой части крови, сыворотке. В частности, смертельные микробы одержимы серином — аминокислотой, содержащейся в крови человека.

Мы узнали, что некоторые бактерии, которые чаще всего вызывают инфекции кровотока, на самом деле чувствуют химическое вещество в крови человека и плывут к нему.

Авторы обнаружили, что человеческая кровь привлекает как минимум три типа опасных бактерий: Salmonella enterica, E. coli и Citrobacter koseri. Эксперимент показал, что этим патогенам требуется меньше минуты, чтобы найти сыворотку.

Узнав, как эти бактерии способны обнаруживать источники крови, в будущем мы сможем разработать новые лекарства, которые блокируют эту способность. Эти лекарства могут улучшить жизнь и здоровье людей с воспалительными заболеваниями кишечника, которые подвергаются высокому риску инфекций кровотока.