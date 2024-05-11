Ученые выяснили, какая еда уносит годы жизни

Зарубежные исследователи подтвердили, что присутствие в рационе ряда продуктов с высокой степенью переработки связано с большими рисками для здоровья. Подобная пища при регулярном употреблении повышает вероятность развития онкологии и сердечных недугов, отнимая годы жизни.

Как пишет Pronews.gr со ссылкой на специалистов кафедры эпидемиологии и питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения, риск преждевременной смерти связан с регулярным употреблением полуфабрикатов, сладких напитков, молочных десертов, выпечки с длительным сроком хранения и ультраобработанных хлопьев для завтрака.

Исследование показало, что у тех, кто ел продукты с наиболее высокой степенью обработки (в среднем, семь порций в день), риск преждевременной смерти в целом был на 4% выше - по сравнению с теми, у кого не было в рационе подобных продуктов.

Как объяснили специалисты, ультраобработанные продукты, как правило, содержат насыщенные жиры или добавленный сахар. Часто в одном продукте присутствует и то, и другое. Однако помимо жира и сахара, в такой пище присутствуют и другие добавки - красители, эмульгаторы, ароматизаторы и стабилизаторы. Сочетание массы добавок - хуже простого сахара или жира.

"По словам исследователей, появляется все больше доказательств того, что эти продукты повышают риск ожирения, болезней сердца, диабета и рака кишечника", - передает издание.

Отмечается, что в рамках работы исследователи отслеживание показатели здоровья у более 74 тысяч женщин и почти 40 тысяч мужчин.

Специалисты указали на еще один момент: употребление достаточного количества необработанной еды может компенсировать вредное воздействие вышеперечисленных ультраобработанных продуктов. Однако риски для здоровья сильнее всего снижаются при отказе от последних.