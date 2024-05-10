Какие продукты ухудшают качество волос

Употребление ультраобработанных продуктов и напитков (газировки, чипсов, фастфуда, готовых блюд, печенья) не только сокращает продолжительность жизни, но и ухудшает внешность. Такая пища усиливает активность сальных желез на коже головы, приводя к повышенной жирности волос. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования ученых из США и Великобритании.

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Ученые из Кембриджского университета привлекли к участию в исследовании около 115 тысяч здоровых взрослых американских мужчин и женщин. После получения информации о рационе питания участников начался период наблюдения, длившийся в течение 30 лет. По его истечении исследователи обнаружили, что у злоупотребляющих готовыми блюдами, мороженым, чипсами, печеньем, фастфудом и соусами был более высокий риск преждевременного ухода из жизни.

К аналогичным выводам пришли и британские ученые. Они также установили, что увлечение ультраобработанной пищей может негативно отразиться на внешности. Такие продукты зачастую содержат много сахара и жиров, которые могут спровоцировать чрезмерную активность сальных желез. Это, в свою очередь, повышает жирность кожи головы. Избыточное образование себума (кожного сала) может сопровождаться такими симптомами, как зуд и раздражение.

Ранее был найден эффективный способ лечения облысения.