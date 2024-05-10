Как узнать свой риск развития болезни Альцгеймера

Известно, что развитие многих заболеваний можно уверенно прогнозировать по генотипу человека. Это значит, что если сделать генетический тест и правильно его расшифровать, можно оценить свои примерные риски.Так, APOE4 (вариант гена APOE) связан с повышенными рисками развития болезни Альцгеймера. Группа испанских исследователей провели масштабное исследование, чтобы оценить уровень риска у людей с одной и с двумя копиями гена APOE4. Результаты работы они опубликовали в Nature.

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В исследовании изучались истории болезни более 13.000 человек, ученые оценивали клинические проявления болезни Альцгеймера и сопоставляли их с "генетическим паспортом" пациентов.

В результате ученые установили:

люди с APOE4/4 (то есть имеющие две копии APOE4) - имеют очень высокий риск (60-80%) заболевания, начало симптомов примерно в 65 лет.

люди с APOE3/4 (одна копия APOE4) - имеют повышенный риск (20-30%) заболевания, начало симптомов примерно в 75 лет.

люди с APOE3/3 (не имеют APOE4) - низкий риск (< 10%), начало симптомов в 80 лет.

В группе высокого риска ( с двумя копиями APOE4) прогноз такой:

• в возрасте 55 лет почти у всех людей с таким набором генов уже появляются значительные изменения биомаркеров, типичных для болезни Альцгеймера.

к 65 годам почти у всех фиксируется аномальный уровень амилоида в спинномозговой жидкости, а у 75% - повышенное количество амилоидного белка в мозге.

первые симптомы болезни Альцгеймера появляются в среднем в возрасте 65,1 года, что на 7-10 лет раньше среднего показателя;

к 80 годам у 88% есть аномалии в уровнях амилоида и тау-белка, что свидетельствует о развитии болезни Альцгеймера (но это не значит, что у всех них диагностируют деменцию).

к 85 годам у 60-80% диагностируют болезнь Альцгеймера, в соответствии с ее проявлениями - нарушением памяти и когнитивными проблемами.

Генетический тест прошел два года назад популярный австралийский актер Крис Хемсворт - сейчас ему всего 40 лет. И он, к сожалению, оказался носителем двух копий APOE4, то есть попал в группу очень высокого риска по развитию раннего Альцгеймера.