Лента для стимуляции спинного мозга поможет вылечить паралич

Небольшое гибкое электронное устройство, которое оборачивается вокруг спинного мозга, может стать средством для борьбы с параличом. Результаты тестирования опубликованы в журнале Science Advances.

© dreamstime.com

Большинство современных подходов к лечению повреждений позвоночника включают установку электродов в спинной и головной мозг. Новое гибкое устройство, созданное в Кембридже, может позволить лечить травмы позвоночника без операции на головном мозге, что гораздо безопаснее для пациентов.

Тесты на животных и человеческом позвоночнике показали, что устройство может стимулировать движение конечностей даже в случаях, когда связь между головным и спинным мозгом полностью разорвана. При этом движение в ответ на стимуляцию совершалось почти так же быстро, как если бы не было травмы спинного мозга.

Гибкость устройства позволяет ему записывать сигналы со всей площади участка спинного мозга, вокруг которого его обернули. Это ценно для отслеживания состояния спинного мозга во время операций.

«Мониторинг во время операции поможет нам лучше понять спинной мозг, не повреждая его, что, в свою очередь, поможет разработать лучшие методы лечения для таких состояний, как хроническая боль, гипертония или воспаление», — объяснили ученые.

Девайс требовал минимальной мощности для работы. Минимальная толщина устройства свела к минимуму риск повреждения спинного мозга. Кроме того, в отличие от обычного подхода, электроды находились на поверхности органа, а не пронзали его.

Ранее ученые нашли новую причину расщепления позвоночника.