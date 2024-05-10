Ученые: соление пищи повышает риск развития рака желудка на 41%

Исследование Венского медицинского университета (MedUni Vienna) выявило значительную связь между частым добавлением соли в пищу за столом и раком желудка у жителей западных стран.

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Ранее такая связь наблюдалась в основном в азиатских популяциях. Новое исследование, проанализировавшее данные более 470 000 участников UK Biobank, подтверждает опасность чрезмерного употребления соли для всех.

Исследование показало, что риск развития рака желудка на 41% выше у тех, кто постоянно добавлял соль в пищу, по сравнению с теми, кто редко или никогда этого не делал. Эти выводы сохранялись даже после учета таких факторов, как возраст, социально-экономический статус и имеющиеся заболевания.

Однако в исследовании признаются и недостатки. Несмотря на большой объем выборки, количество случаев рака желудка было недостаточным, чтобы полностью изучить такие потенциальные факторы, как возраст, этническая принадлежность или инфекция H. pylori (еще один известный фактор риска рака желудка). Кроме того, подробные диетические данные о потреблении соли из пищевых источников были доступны не для всех участников.

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