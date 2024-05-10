Стало известно, как работа в ночную смену влияет на организм человека

Эти белки регулируют уровень глюкозы в крови, обмен энергии и воспалительные процессы. Нарушения в их работе могут привести к развитию хронических метаболических заболеваний.

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Профессор Ханс Ван Донген, руководитель исследования, обращает внимание на то, что в организме есть внутренние биологические часы, которые регулируют циклы активности и отдыха. Но есть и процессы, зависящие от ритмов в разных частях тела. Если эти ритмы нарушаются, организм испытывает стресс, который может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья.

В ходе исследования ученые провели эксперимент с участием добровольцев. В течение трех дней они работали в ночную или дневную смену, а затем оставались активными 24 часа, чтобы можно было измерить их внутренние биологические ритмы. У тех, кто работал ночью, были обнаружены значительные изменения в белках, связанных с регулированием уровня глюкозы. Также была нарушена синхронизация механизмов, отвечающих за выработку и чувствительность к инсулину. А эти процессы крайне важны для поддержания нормального уровня глюкозы в организме.

Ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы выяснить, происходят ли аналогичные изменения в белках у людей с переменным графиком работы.

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