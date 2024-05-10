Ученые посоветовали женщинам, испытывающим проблемы с лактацией, медитировать

Многие женщины, ставшие матерями впервые, испытывают проблемы с лактацией. Это связано с внутренним напряжением, стрессом, а также психоэмоциональными проблемами новоиспеченных мам.

© Unsplash

При этом, по словам британских ученых, прием антидепрессантов может быть противопоказан кормящей маме. В таких случаях решить проблему без медикаментозного лечения поможет медитация, выяснили ученые.

Как говорится в JAMA Pediatrics, это релаксационная терапия, которую применяют при многих заболеваниях, которая призвана вызвать расслабление, снижение частоты сердечных сокращений, дыхания и кровяного давления.

Изучив результаты 16 исследований, посвященных релаксационным техникам, ученые обнаружили, что помимо снятия стресса такая терапия может привести к улучшению лактации у кормящей матери.

Расслабиться помогают прослушивание музыки, дыхательные упражнения и практики осознанности. Также было зарегистрировано увеличение массы тела младенца при кормлении грудью. На длину тела терапия не повлияла.

Вместе с этим релаксация уменьшает материнскую тревожность и уровень стресса. У женщин снижается артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Напомним, по данным специалистов Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения, регулярные физические нагрузки могут снизить вероятность развития семи видов рака. Также ученые считают, что метформин не только лечит диабет, но и продлевает жизнь.