Ученые объяснили, почему возможна смерть из-за секса

Секс имеет множество полезных физических и психологических эффектов, включая снижение высокого кровяного давления, улучшение иммунной системы и улучшение сна, сообщает Science Alert.

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Физический акт секса и половое удовольствие высвобождает гормон окситоцин, так называемый гормон любви, который важен для построения доверия и взаимоотношений между людьми.

Но есть и темная сторона: иногда люди умирают во время или вскоре после секса. Частота этих случаев, к счастью, крайне низка и составляет 0,6% от всех случаев внезапной смерти.

Есть много причин, почему это происходит с людьми. В большинстве случаев это вызвано физическим напряжением во время сексуальной активности, приемом лекарств, отпускаемых по рецепту (например, лекарств от эректильной дисфункции), или запрещенных наркотиков, или и того, и другого.

Риск внезапной сердечной смерти увеличивается с возрастом. Судебно-медицинское исследование 32 000 случаев внезапной смерти, проведенное в Германии за 33-летний период, показало, что 0,2% случаев произошли во время сексуальной активности.

Внезапная смерть наблюдалась в основном у мужчин (средний возраст 59 лет), а наиболее частой причиной был сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда. Исследования внезапной сердечной смерти и сексуальной активности в США, Франции и Южной Корее показывают аналогичные результаты.

Однако недавно исследователи из Университета Святого Георгия в Лондоне обнаружили, что это явление характерно не только для мужчин среднего возраста.

Расслоение аорты было второй по важности причиной (12%). При этом слои стенки большой артерии сердца, доставляющей кровь в организм, разрываются, и кровь проходит между слоями, в результате чего она выпячивается и рвется.

Остальные случаи связаны со структурными аномалиями, такими как кардиомиопатия (заболевание сердечной мышцы, затрудняющее перекачку крови от сердца к остальным частям тела) или с редкой группой генетических нарушений, известных как каналопатии.

В них ионные каналы, которые пропускают натрий и калий внутрь и наружу клеток сердечной мышцы, не работают должным образом. Изменение содержания натрия и калия в клетках может изменить электрический ток, проходящий через сердечную мышцу, и изменить способ ее сокращения.

Измененный сердечный ритм может вызвать недостаток кислорода (ишемия миокарда) и привести к внезапной остановке сердца, при которой сердце перестает биться.

Новое исследование показывает, что внезапная смерть у людей в возрасте до 50 лет в основном вызвана синдромом внезапной аритмической смерти или кардиомиопатией.

Молодые люди, у которых были диагностированы эти состояния, должны проконсультироваться со своим кардиологом о риске, связанном с сексуальной активностью.

Однако низкий уровень смертности в этих исследованиях позволяет предположить, что риск очень низок – даже у людей с ранее существовавшими заболеваниями сердца.