Обнаружены смертоносные «бактерии-вампиры», которые охотятся на человеческую кровь

Как говорится в The Conversation, ученые пытались выяснить факторы неалкогольной жировой болезни печени.

Изучение их микробиома кишечника показало, что у 61% участников, у которых наблюдалась неалкогольная жировая болезнь печени, превышена концентрация бактерии K. pneumoniae. При этом у контрольной группы, которая не страдала данной патологией, из 48 участников только у 6% были обнаружены такие бактерии.

Ученые предположили, что при чрезмерной активности этой бактерии неалкогольная жировая болезнь печени может «маскироваться» под алкогольную.

Как оказалось, это следствие того, что K. pneumoniae у людей с жировой болезнью печени вырабатывали в 4-6 раз больше алкоголя, чем эти же бактерии у здоровых добровольцев.

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