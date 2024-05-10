Пластырь с микроиглами может остановить очаговое облысение на голове

По данным журнала Advanced Materials, специальный пластырь с микроиглами помогает купировать очаги облысения на голове (алопеции).

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Известно, что его причиной становится атака иммунной системы человека на волосяные фолликулы. Причина этой реакции неизвестна. В этом случае у пациентов имеются области залысин. Для остановки иммунного ответа ученые разработали пластырь, чьи микроиглы содержат иммунодепрессанты.

Тестирование метода прошло на мышах с алопецией. Эффект в виде повышенной густоты шерсти тут же дал о себе знать. Примечательно, что показатели общего иммунитета не снизилось. Пластырь изготовлен из гиалуроновой кислоты и полиэтиленгликоля (ПЭГ).

Новинку предполагается модернизировать для лечения атопического дерматита и псориаза.

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