Ученые выяснили, насколько вредны ультраобработанные продукты

Учёные выяснили, повышает ли употребление ультраобработанных продуктов риск смерти
Специалисты из Гарвардского университета обнаружили, что употребление ультрапереработанных продуктов может не так сильно влиять на продолжительность жизни человека, как качество общего рациона. Опубликованы результаты этой работы в The British Medical Journal.
Специалисты из Гарвардского университета обнаружили, что употребление ультрапереработанных продуктов может не так сильно влиять на продолжительность жизни человека, как качество общего рациона. Опубликованы результаты этой работы в The British Medical Journal.
В ходе недавнего исследования выяснилось, что употребление большого количества ультраобработанных продуктов связано с повышением вероятности смерти от всех причин всего на 4%. Правда, некоторые такие продукты могут сильнее повлиять на здоровье, чем другие.
Но какая же ультраобработанная пища вреднее всего? Согласно исследованию, это готовое к употреблению мясо, птица и морепродукты, газированные напитки, молочные десерты, продукты для завтрака с высокой степенью переработки (например, сладкие хлопья).
В рамках научной работы специалисты отслеживали здоровье почти 75 000 женщин и почти 40 000 мужчин в США на протяжении более 34 лет. Все участники исследования были медицинскими работниками. К началу эксперимента у них не было рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.
У тех, кто ел больше всего ультраобработанных продуктов, риск смерти от всех причин оказался на 4% выше, а от конкретной причины — на 9% выше в целом. Так, вероятность смерти от деменции у них была выше на 8%.
При этом связь между потреблением ультраобработанной пищи и смертью ослаблялась при учёте рациона в целом. Это значит, что более высокое качество диеты может быть важнее количества съеденной вредной еды.
Также эксперты не обнаружили связи между употреблением ультраобработанных продуктов и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, рака или респираторных заболеваний.
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