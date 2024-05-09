Ученые выяснили, чем опасен воздух на кухне

Канадские и швейцарские ученые бьют тревогу: приготовление пищи на домашней кухне может быть не так безопасно, как принято считать. В результате этого процесса может образовываться опасный окислитель, повышающий риск развития тяжелых заболеваний.

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Синглетный кислород

В ходе многолетних статистических и исследовательских работ, специалисты выяснили, что во время готовки в воздухе образуется синглетный кислород — опасный окислитель, который может провоцировать повреждение легких, а также повышать риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Опасное соединение

Источником образования этого опасного соединения является так называемый коричневый углерод — органическая составляющая дымового аэрозоля, который выделяется при готовке. Под воздействием света (как искусственного, так и естественного) коричневый углерод генерирует синглетный кислород. Опасность заключается в том, что этот окислитель может оставаться в воздухе в течение длительного времени после приготовления пищи, постепенно отравляя атмосферу в доме.

Что делать

Ученые дают несколько советов, которые позволят если не полностью избежать опасных выделений, то максимально полно нейтрализовать их. Они рекомендуют: