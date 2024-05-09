Состариться за день: клетки человека показывают разный возраст в разное время суток
Большинство клеток человека обладают генетическим кодом, который указывает организму, как производить белки, необходимые для выживания. Со временем в нем появляются небольшие изменения, которые действуют как генетические «переключатели». Это влияет на то, как наши клетки интерпретируют инструкции, не меняя сам код.
Накопление так называемых эпигенетических изменений часто используется для оценки биологического возраста наших клеток и тканей. Однако исследователи из Литвы показали, что эпигенетические часы (совокупности эпигенетических меток ДНК) могут «колебаться» в течение дня, что заставляет сомневаться в точности таких оценок.
Специалисты изучили несколько образцов крови 52-летнего мужчины, взятых каждые три часа в течение 72 часов, и проверила 17 различных эпигенетических часов в коллекции белых клеток. Удивительно, но 13 из 17 часов показали существенные различия в течение дня. Проще говоря, мужчина был «моложе» ранним утром и «старше» около полудня, причем относительные различия в клетках были сравнимы с возрастными изменениями за 5,5 лет.
«Эксперименты, проведенные в нашей лаборатории и в других группах, показали, что количество подтипов лейкоцитов и их соотношение колеблются с 24-часовой периодичностью», — пишет статистик Каролис Концевичус из Вильнюсского университета. Это означает, что один эпигенетический тест в одно время суток может не дать полной картины.
Дальнейший анализ различных образцов крови, взятых в течение пяти часов у небольшой группы людей, также выявил возрастные колебания. Некоторые изменения клеточного возраста могут быть связаны с тем, что в разное время суток в нашей крови содержатся разные типы лейкоцитов. Однако часть показателей все равно показывали возрастные колебания, даже когда исследователи фокусировались только на одном типе лейкоцитов.
Результаты говорят о том, что для получения наиболее точного представления о возрасте клеток ученым, похоже, надо брать несколько образцов крови в разное время суток.
«Неспособность учесть суточные колебания может затруднить оценку эпигенетического возраста клеток», — отмечают ученые.