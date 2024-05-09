Клетки человека показывают разный возраст в разное время суток

Большинство клеток человека обладают генетическим кодом, который указывает организму, как производить белки, необходимые для выживания. Со временем в нем появляются небольшие изменения, которые действуют как генетические «переключатели». Это влияет на то, как наши клетки интерпретируют инструкции, не меняя сам код.

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Накопление так называемых эпигенетических изменений часто используется для оценки биологического возраста наших клеток и тканей. Однако исследователи из Литвы показали, что эпигенетические часы (совокупности эпигенетических меток ДНК) могут «колебаться» в течение дня, что заставляет сомневаться в точности таких оценок.

Специалисты изучили несколько образцов крови 52-летнего мужчины, взятых каждые три часа в течение 72 часов, и проверила 17 различных эпигенетических часов в коллекции белых клеток. Удивительно, но 13 из 17 часов показали существенные различия в течение дня. Проще говоря, мужчина был «моложе» ранним утром и «старше» около полудня, причем относительные различия в клетках были сравнимы с возрастными изменениями за 5,5 лет.

«Эксперименты, проведенные в нашей лаборатории и в других группах, показали, что количество подтипов лейкоцитов и их соотношение колеблются с 24-часовой периодичностью», — пишет статистик Каролис Концевичус из Вильнюсского университета. Это означает, что один эпигенетический тест в одно время суток может не дать полной картины.

Дальнейший анализ различных образцов крови, взятых в течение пяти часов у небольшой группы людей, также выявил возрастные колебания. Некоторые изменения клеточного возраста могут быть связаны с тем, что в разное время суток в нашей крови содержатся разные типы лейкоцитов. Однако часть показателей все равно показывали возрастные колебания, даже когда исследователи фокусировались только на одном типе лейкоцитов.

Результаты говорят о том, что для получения наиболее точного представления о возрасте клеток ученым, похоже, надо брать несколько образцов крови в разное время суток.