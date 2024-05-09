Удаление аппендикса может снизить риск развития рака кишечника, установили ученые

Ученые из Медицинского университета Фукусимы и Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что удаление аппендикса может предотвратить тип рака кишечника, вызываемый бактериями Fusobacterium nucleatum. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Surgery (AОS).

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В исследовании приняли участие 121 700 женщин в возрасте 30-55 лет и 51 529 мужчин, которым было от 40 до 75 лет. Ученые собрали информацию о здоровье участников и выяснили, проходили ли испытуемые аппендэктомию — хирургическую процедуру по удалению аппендикса. Данные об образе жизни и физическом благополучии участников обновлялись многократно вплоть до 2023 года.

За время наблюдения было зафиксировано 2811 случаев развития колоректального рака. Ученые проанализировали образцы опухолевых тканей 1065 человек с этим заболеванием. Они обнаружили, что у тех, кто перенес аппендэктомию, был снижен риск развития особого типа рака кишечника, связанного с бактериями Fusobacterium nucleatum.

Ученые объяснили, что эти микроорганизмы колонизируются в аппендиксе. Устранение аппендикса, служащего для них «домом», потенциально предотвратило их миграцию в другие отделы кишечника и появление раковых опухолей.