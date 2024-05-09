Самое смертельно опасное время суток. Что выяснили ученые

Многие из нас, вероятно, задумывались о том, в какое время суток чаще всего умирают люди. Исследователи Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое позволило им прийти к интересным выводам на этот счет.

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Циркадный ритм смерти

Физиологические процессы в организме человека протекают в определенное время суток. Это связано с так называемым циркадным ритмом, который регулирует наш биологический часовой механизм. Исследователи обнаружили, что существует даже циркадный ритм смерти, и большинство людей умирают в утренние часы.

Гормональный пик

Профессор неврологии Клиффорд Сапера объясняет, что среднее время смерти приходится примерно на 11 часов утра. Это может быть связано с различными факторами, включая физиологические изменения, которые происходят в организме в это время суток. Например, уровень гормонов — кортизола и адреналина — достигает пика утром, что может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Самые опасные дни недели

Кроме того, исследователи проанализировали базу данных о смертях в США за период с 1999 по 2014 годы, чтобы выяснить, в какой день недели чаще всего происходят смерти. Оказалось, что суббота является наиболее опасным днем, когда происходит больше всего несчастных случаев, которые приводят к смерти. Понедельник, с другой стороны, часто связан с сердечными приступами, а вторник — с летальными исходами от гриппа и пневмонии.

Почему именно эти дни недели становятся опасными для нашего здоровья? Ответ на этот вопрос пока остается неясным. Возможно, это связано с тем, что в выходные дни люди склонны к более активному образу жизни и участию в рискованных мероприятиях, что может привести к несчастным случаям. В понедельник, после отдыха, уровень стресса может возрастать, что способствует сердечным приступам. Вторник, возможно, связан с ухудшением иммунной системы после выходных, что делает нас более подверженными инфекциям.